SPORT.RO
CFR Cluj a ajuns într-o situație dificilă. 

Ardelenii au pierdut fără drept de apel prima manșă cu Hacken din play-off-ul Conference League, scor 2-7, partidă la finalul căreia Dan Petrescu a decis să demisioneze. De altfel, Louis Munteanu nu s-a mai prezentat la antrenamente și, colac peste pupăză, ardelenii au pierdut și în campionat, cu Oțelul Galați, scor 1-4.

Cum arată 1.700 de kilograme de aur! Imagini noi cu Ioan Varga din Africa

În acest timp, pare că lui Ioan Varga, patronul clubului din Gruia, îi merge din ce în ce mai bine, cel puțin din punct de vedere al afacerilor.

Într-un videoclip care circulă pe rețelele sociale, Varga este surprins în timp ce numără mai multe cutii de metal pline cu lingouri de aur.

Afaceristul numără 17 cutii a câte 100 de kilograme de aur, conform spuselor sale, care urmează a fi trimise spre Dubai.

Sunt 17 cutii a câte 100 de kilograme pregătite. Deci, astea le avem pregătite, dar în total sunt 2300 de kilograme. Aș vrea să înțelegi că este lucru serios, astăzi pregătim actele pentru transport în Dubai”, spune finanțatorul lui CFR Cluj în înregistrare.

Ioan Varga a petrecut mult timp pe continentul african în ultima perioadă și se vehiculează că acesta ar deține o mină de aur.

