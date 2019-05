"INCREDIBIL! Va bateti joc!" Florin Tanase de la FCSB a rabufnit pe retelele de socializare

Florin Tanase a luat atitudine impotriva situatiei de la clubul care l-a crescut.

O parte din baza LPS Aripi Pitesti a fost retrocedata, motiv de revolta pentru Florin Tanase. Atacantul cumparat de FCSB de la Viitorul a inceput fotbalul la Pitesti, iar acum este revoltat de decizia autoritatilor locale.

Peste 300 de copii fac sport la LPS, insa 2500 de metri patrati din baza sportiva a fost castigata de o persoana fizica in instanta. Primaria nu a facut nicio oferta persoanei care a castigat terenul, iar acesta a delimitat zona sa cu stalpi de beton.

O situatie asemenatoare a fost si la Juventus Colentina, cand arena echipei si o parte din parcul de alaturi au fost castigate de o femeie in instanta.

Florin Tanase: Va bateti joc de viitorul a 300 de copii!

Incredibil!

Nu imi vine sa cred ca ati ajuns sa va bateti joc de viitorul a 300 de copii si mai ales de sportul argesean!

Nu cautati scuze si motive ! Un gospodar adevarat gaseste intotdeauna solutii!

Poate ca n-as fi intervenit in aceasta disputa daca n-as fi avut niste principii si niste crezuri in ceea ce priveste fotbalul.Respectul fata de sport nu trebuie transformat intr-un moft !

Poate ca nu va vine sa credeti dar baza sportiva Aripi este un simbol al Pitestiului. Situatia in care a ajuns aceasta baza sportiva o consider o mare jignire adusa miilor de copii care si-au inceput cariera acolo (printre care si eu) si probabil si a celor care ar vrea s-o faca in urmatorii ani. Ar fi timpul ca macar in ultimul moment, sa fiti mai responsabili si sa tineti cont de parerea cetatenilor!

Baza sportiva Aripi trebuie sa ramana INTACTA!

P.S:Lasati aripile copiilor, avem nevoie de o societate sanatoasa. Intr-o zi, cand vor ajunge sportivi la echipe de top, sa poata spune cu mandrie: Visul nostru a inceput la Pitesti!