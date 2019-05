"Mergi la FCSB sau Craiova?" Anuntul facut de Mirel Radoi! Ce va face dupa Campionatul European de tineret

Selectionerul nationalei Romaniei U21, Mirel Radoi, a vorbit despre posibilitatea de a se intoarce in Liga 1 ca antrenor.

Vazut ca o solutie atat pentru banca celor de la FCSB, cat si pentru cea a Craiovei, Mirel Radoi a anuntat ca nu are de gand sa se intoarca in Liga 1 in urmatorul an.

"Nu merg nici la Craiova, nici la FCSB. Voi ramane in continuare la nationala sub 21. Indiferent ce oferta vine, de la orice echipa, nu ma intereseaza pentru moment. Am promis ca voi ramane si campania urmatoare. Cel mai devreme de iunie 2020, nu plec.



In momentul de fata, eu vad fotbalul altfel. Fotbalul romanesc a suferit la nivel de echipe, astfel ca e nevoie de rezultate la nationale. Astfel incat cluburile sa aiba alta strategie, sa investeasca in copii si juniori" a spus Mirel Radoi la Digi Sport.

Radoi critica demiterea lui Teja

Mirel Radoi nu este de acord cu decizia lui Gigi Becali de a-l da afara pe Mihai Teja dupa doar 6 luni, insa considera ca Edi Iordanescu este o varianta buna pentru FCSB.

"Il vad pe Edi la FCSB. Dar trebuie sa isi rezolve problemele contractuale. Si imi e greu sa cred ca ar putea sa accepte, avand in vedere ce s-a scris. Lui ii place sa fie manager. Vrea sa faca transferuri, strategia clubului. Eu cred ca poate avea autoritate in vestiar, cred ca va fi lasat. Dar transferurile trebuie sa le faca antrenorul, el stie cel mai bine de ce are nevoie. Nu poate sa intervina peste antrenor nimeni, sa aduca jucatori pe care tehnicianul nu ii doreste.



Teja cand a preluat echipa era pe locul doi, acum termina pe acelasi loc. Nu vad o mare problema cu el. Posesia a crescut la FCSB, cum a promis. Nu inseamna ca a fost o imbunatatire, ei trebuie sa analizeze la club ce s-a intamplat. Teja a fost diplomat si echilibrat. Daca ar fi intervenit mai grav, sa vorbeasca public despre un lucru in contradictoriu cu patronul, toata aceasta presiune s-ar fi repercutat la adresa echipei.

Din punctul meu de vedere, ar fi trebuit sa continue. La felul cum lucreaza el, e greu sa creeze automatisme atat de repede, iti trebuie timp. Eu am vazut unele lucruri care mi-au placut cu Teja: dincolo de posesie, vorbim de mobilitatea jucatorilor, se creau spatii, fundasii laterali veneau intre linii. Am observat lucruri care mi-au placut" a mai spus Radoi.