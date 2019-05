Edi Iordanescu, BLOCAT de Gaz Metan dupa anuntul lui Becali: "Lipseste 1% sa plece!" Mesaj pentru FCSB

Edi Iordanescu e dorit cu insistenta de Gigi Becali la FCSB, insa oficialii lui Gaz Metan nu vor sa-l lase sa plece!

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Gigi Becali vrea din nou un antrenor de la Gaz Metan Medias, dupa ce in iarna l-a inlocuit pe Nicolae Dica cu Mihai Teja. Edi Iordanescu a impresionat si el in retur cu echipa din Medias, iar Becali e convins ca e omul potrivit pentru a aduce titlul dupa 5 ani la FCSB. "Edi e 99% antrenorul lui FCSB", a anuntat ieri Gigi Becali pentru PROTV. Cei de la Gaz Metan infirma.



Presedinte Gaz Metan: Acel 1% lipseste ca Edi Iordanescu sa plece la FCSB!

Edi Iordanescu se intelesese cu Gaz Metan inca de vara trecuta, dar apoi s-a dus la CFR. Clujenii l-au demis dupa doar cateva saptamani, iar apoi a ajuns la Medias in iarna. Ardelenii nu vor sa renunte la el.



"Eu cu Edi vorbesc dimineata, pranz si seara. E un om adevarat, nu am nicio problema cu el. Nu am nicio emotie ca omul asta nu respecta proiectul. Becali spune ca 99%, bravo lui, e credinicios, dar vezi ca lipseste 1%. Nu pleaca! Sunt doar subiecte de presa. El trebuia sa fie la Gaz din vara, dar a mers la CFR. I-am zis ca e sansa vietii lui. Tot ce face omul asta, depune suflet. El se coboara la nivelul fiecarui jucator. E mare lucru sa vorbesti cu fiecare jucator in parte", a spus Ioan Marginean pentru ProSport.

"Avem o lista sa aducem 9 jucatori. Din astia, sper sa ne intelegem cu 5-6. Trebuie sa ne improspatam lotul, pentru ca ne propunem mai mult. Unii sunt la final de contract si e normal ca pana in ultimul moment al contractului sa-i respecti. Nu se intampla nimic in neregula la Medias. Un club in reorgranizare care nu are nicio cerere de faliment nu poate sa ajunga pe masa TV sa se spuna ca e in greva. Noi am preferat sa le explicam, cine vrea, continua, cine nu, le dam mana", a mai spus Marginean.



Becali, convins ca Edi Iordanescu vine la FCSB!

Ieri, Gigi Becali anunta triumful in negocierile cu Edi Iordanescu. Antrenorul are o clauza cu echipa din Medias.

"Am vorbit cu el la telefon, 95% la el o sa fie. 5% doar ca tre sa fim fata in fata sa vedem ce pretentii are. Poate vrea niste jucatori pe care nu pot sa ii aduc. 95% e Edi, nu mai are rost sa discutam.. 99%, vrei asa?!" a anuntat Gigi Becali in exclusivitate pentru Pro TV!



Conditia pusa de Edi Iordanescu la FCSB: Autoritate totala!

Edi Iordanescu a anuntat pe Facebook ca va pleca de la Medias doar la o echipa unde va putea avea control total al echipei.

"In momentul cand voi pleca de la Medias, daca se va intampla, voi lua in calcul doar o oferta in care autoritatea mea tehnico-tactica va fi totala, unde voi avea un mediu propice succesului, sustinere neconditionata, implicare in selectie, protectia muncii mele si controlul vestiarului. Acesta este stilul meu, il cunoasteti deja cu totii, sunt principiile si valorile omului si antrenorului E. Iordanescu!", a fost mesajul postat de Edi Iordanescu pe contul sau de Facebook.