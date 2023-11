Clubul de fotbal Rad a emis o declarație cu privire la întreruperea meciului din Zemun, explicând că huliganii echipei gazdă au agresat portarul și au sustras un fular al fanilor echipei adverse. Incidentul a avut loc în timpul meciului, iar portarul a suferit mai multe lovituri la cap, ajungând ulterior la Centrul de Urgență din Belgrad.

Echipa Rad a hotărât să se retragă de pe teren invocând lipsa siguranței pentru jucătorii săi, după agresiunea suferită de portarul lor. Clubul a publicat o fotografie de la meci, evidențiind câțiva huligani cu măști care loveau portarul, după ce acesta s-a apropiat de fani pentru a recupera fularul furat de la grupul „United Force”.

Zemun fans steal a scarf from Rad goalkeeper which he previously hung on his goal pic.twitter.com/opP3ANKc6a