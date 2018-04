Inca un roman la Arsenal! Anunt URIAS in aceasta dimineata. Cand poate sa semneze

Dupa Vlad Dragomir, Arsenal se pregateste sa aduca inca roman pe Emirates!

Catalin Cirjan de la Viitorul Domnesti i-a impresionat pe scouterii englezi! Pustiul de 15 ani, international la categoria lui de varsta, poate semna pe 1 decembrie cu Arsenal, atunci cand implineste 16 ani. Cirjan a fost chemat deja de mai multe ori in Anglia, unde a fost testat si a jucat deja in mai multe amicale!

Mijlocasul ofensiv e considerat unul dintre cei mai talentati pusti din Romania. A fost dus la Arsenal de Catalin Sarmasan, acelasi care a reusit si transferul lui Vlar Dragomir pe Emirates!

Inainte sa intre in discutii cu Arsenal, Cirjan a mai fost urmarit si de Manchester City. In 2015, fotbalistul s-a antrenat cu Inter Milano. Carjan a jucat de la 14 ani in liga a 3-a din Romania, unde are meciuri si goluri inscrise la seniori!