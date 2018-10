Inca un jucator trecut pe lista de transferuri la FCSB: "Toate echipele serioase fac asta!"

Helmuth Duckadam spune ca FCSB trebuie sa transfere si un portar in pauza de iarna.

FCSB are doi portari in lot, Balgradean si Vlad, iar Helmuth Duckadam spune ca in iarna Becali trebuie neaparat sa mai aduca un portar.

"Cu siguranta mai este nevoie de un portar. Toate echipele serioase trebuie sa aiba trei portari de aproape acelasi nivel."

"La ora actuala avem doi, dar daca se accidenteaza unul, trebuie sa jucam cu juniori, ceea ce este foarte dificil, mai ales in playoff."

Duckadam e de parere ca Alex Pascanu ar fi alegerea potrivita pentru postul de fundas central.

"Ar fi extraordinar Pascanu. Avem probleme de lot, cu jucatorii accidentati, si cu siguranta vor veni intariri in pauza de iarna", a mai spus Duckadam la Ora exacta in sport (PRO X).