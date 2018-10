Indignare in Anglia! Un jurnalist a insinuat ca una dintre femeile moarte in accidentul aviatic de la Leicester era amanta patronului clubului

Moartea patronului lui Leicester a socat intreaga planeta in ultima saptamana.

Un jurnalist englez a facut o gafa in timpul unei interventii in direct. Dan Roan, de la BBC News, a fost scos din direct dupa ce a facut comentarii mai putin potrivite la memorialul celor decedati in accidentul aviatic de dupa meciul lui Leicester din Premier League.

Jurnalistul a insinuat faptul ca Nusara Suknami, cea care era asistenta lui Vichai Srivaddhanaprabha, ar fi fost si amanta acestuia.

"Amanta a murit in accidentul aviatic, care era considerata membra a staffului...

Amanta...familist....

Dar asta faci daca esti miliardar. Insa nu trebuie sa judecam", a spus jurnalistul Roan.

Jurnalistul a cerut scuze pentru comentarile facute, spunand ca au fost facute in timpul unei discutii cu un coleg, nu in timpul unei transmisiuni live.

"Nu am avut intentia de a pata imaginea nimanui", a mai spus el.

Fanii lui Leicester au luat foc dupa cele spuse de Roan. "Cuvintele jurnalistului au fost jignitoare", a scris un internaut.

Politia a confirmat faptul ca trupurile celor 5 oameni decedati in accidentul aviatic din Leicester au fost recuperate.