Ianis Hagi a recunoscut: singurul lucru pe care NU L-A INVATAT de la tatal sau! "E important ca sa eviti suspendarile" Raspunsul savuros al tanarului jucator

Ianis Hagi a vorbit sincer despre relatia cu tatal sau.

Ianis Hagi a fost premiat in cadrul unei gale a sportului si a vorbit despre relatia dintre el si tatal lui, Gica Hagi.

Fiul Regelui a fost sincer si a marturisit ca, desi a invatat o multime de lucruri de la tatal sau, Ghoerghe Hagi nu a reusit sa-i insufle fiului un lucru foarte important din punctul lui de vedere.

Zambind, Ianis a recunoscut ca tatal lui nu l-a invatat sa fie calm si lucid in anumite momente. Tanarul jucator si-a dat singur seama cat de important este acest aspect din experienta pe care a trait-o alaturi de Gheorghe Hagi.

Intrebat de jurnalisti ce NU a invatat de la Rege, Ianis a raspuns:

"Cred ca sa fiu mai calm si mai lucid in anumite momente. Da. Avandu-l antrenor in ultimii trei ani, am invatat ca este important de multe ori sa stii sa fii calm in anumite momente si sa eviti anumite suspendari", a spus razand Ianis Hagi.