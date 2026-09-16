Legenda tenisului Rafael Nadal va juca din nou în fața publicului la începutul lunii octombrie - pentru prima dată de la retragerea sa de la sfârșitul anului 2024 - pentru a marca a zecea aniversare a academiei sale, a anunțat miercuri Rafa Nadal Academy, scrie AFP.

Rafael Nadal is back! Unde și când joacă

Fostul lider mondial, câștigător a 22 de titluri de Mare Șlem, dintre care 14 la Roland Garros, va participa la un turneu demonstrativ pe 3 octombrie, la baza sa din Manacor (Insulele Baleare), pentru a sărbători aniversarea de zece ani a academiei.

Potrivit organizatorilor, sportivul spaniol în vârstă de 40 de ani îi va înfrunta pe 'unii dintre rivalii și prietenii care i-au fost alături de-a lungul carierei'', urmând ca lista completă a participanților să fie anunțată în zilele următoare.

Aceasta va fi prima dată când Nadal va juca în fața spectatorilor din noiembrie 2024, când a disputat ultimul său meci în Cupa Davis pentru Spania.

În luna iulie, Rafa Nadal Academy a anunțat continuarea expansiunii sale internaționale în Indonezia, prin deschiderea unui centru de tenis în cadrul complexului turistic Samara Lombok, în primul trimestru al anului 2028. Această facilitate se va alătura rețelei internaționale de centre aparținând companiei fondate de Nadal, care include academii în Manacor și Kuweit, precum și complexuri de tenis în Mexic, Grecia, Hong Kong, Marbella, Republica Dominicană și Egipt, alături de un proiect viitor în Brazilia.

Cu două medalii olimpice de aur, 22 de titluri de Mare Șlem și cinci titluri în Cupa Davis, lista de realizări a lui Rafa Nadal este una dintre cele mai extinse din istoria sportului internațional, tenismanul retras în 2024 fiind considerat cel mai mare sportiv spaniol din toate timpurile. AGERPRES