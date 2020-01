In al 12-lea ceas! Suporterii lui Dinamo anunta ca SALVEAZA echipa: "Vom vira 100.000 de euro in cont"

Dinamo e in pericol sa nu obtina licenta.

Daca pana in luna februarie nu se va face dovada platilor restante, "cainii" risca sa nu obtina licenta pentru Liga 1. Florin Prunea, managerul general al lui Dinamo, a declarat ca echipa mai are nevoie de aproximativ 600.000 de euro pentru achitarea salariilor si iesirea din impasul financiar.

Peluza Catalin Hildan vine in sprijinul clubului si anunta ca va cumpara 10% din actiuni de la Ionut Negoita, contra sumei de 1 leu, iar mai apoi va vira in cont 100.000 de euro, bani stransi exclusiv din randul suporterilor.

"Progamul socios <<DDB>>, ce apartine fanilor din Peluza Catalin Hildan urmeaza sa achizitioneze in aceste zile un pachet de actiuni de 10% din club pentru 1 leu.

Prima actiune a suporterilor din calitate de actionari va fi sa vireze aproximativ 100.000 de euro, bani adunati din cotizatii, iar suma va fi folosita pentru plata salariilor restante ale jucătorilor si a celorlalte datorii curente. Boardul DDB confirma ca s-a ajuns la acest acord. Asa i-am obisnuit pe suporteri. Peluza Catalin Hildan tace si face. Asa s-au realizat cele mai importante acsiuni ale noastre de-a lungul timpului", au declarat reprezentantii grupului de suporteri pe Facebook.

Totusi, cei din Peluza Catalin Hildan pun si o serie de conditii si vor ca totul sa fie transparent. Acestia spun ca banii trebuie sa ajunga doar la jucatori, pentru salarii, si nu la actualul patron. In plus, suporterii vor sa aiba garantia ca licenta se va obtine pentru sezonul urmator si, de asemenea, vor ca noul stadion din Stefan cel Mare sa fie o prioritate pentru cei ce vor conduce clubul in continuare.