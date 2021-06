Impresarul noului jucator al FCSB rupe tacerea! "Bineinteles ca e un pas mare pentru cariera lui"

Echipa bucuresteana l-a adus pe Stipe Vucur pentru a-si intari defensiva.

Dupa ce Gigi Becali a anuntat ca-si doreste sa transfere fundasi centrali inalti pentru a evita golurile primite din faze fixe, la FCSB a sosit Stipe Vucur, un fotbalsit inalt de 1,95 care a evoluat in sezonul precedent pentru pentru FC Hallescher, in Liga a 3-a din Germania. Impresarul lui Stipe Vucur, Daniel Halfar, a oferit primele declaratii despre transferul fundasului central austriac la FCSB.

Agentul a sustinut ca spera ca mai gaseasca si alti jucatori pentru Gigi Becali. "Toata lumea e mandra ca a ales un club mare ca FCSB. Stipe abia asteapta sa se alature echipei, sa cunoasca echipa, pe presedinte. Nu am vorbit cu patronul, dar nu e un lucru important. Cel mai important e ca suntem aici si toata lumea abia asteapta.



Bineinteles ca e un pas mare pentru cariera lui, e un club important cu o traditie mare. Joaca in fiecare an in meciuri internationale, se lupta pentru campionat. Nu au fost probleme mari, anumite lucruri au fost discutate si am gasit o varianta pentru a le rezolva si suntem fericiti. Nu am nimic deocamdata in buzunar, dar poate vom gasi pe cineva", a declarat reprezentantul lui Stipe Vucur.