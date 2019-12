"Imi pare si rau ca vine pauza asta!" :) Coman asteapta transferul de ZECI de milioane! Ce a declarat dupa victoria cu Viitorul

Florinel Coman a marcat un gol superb cu Viitorul si a apropiat-o pe FCSB de victorie contra fostei sale echipe.

'Mbappe' e trist ca vine vacanta: era intr-un moment excelent. Coman crede ca golul marcat rapid de stelisti prin Soiledis a fost decisiv pentru victorie.

"A fost un meci frumos, cu doua echipe care au jucat fotbal din primul pana in ultimul minut. Am fost echipa care a marcat repede, asta a fost soarta meciului. Am prieteni foarte multi aici, Viitorul este echipa careia ii datorez totul. Am numai cuvinte de lauda pentru cei de aici. Sincer, imi pare si rau ca intru in vacanta in momentul asta bun pentru echipa. Dar, pe de alta parte, e foarte bine ca se ia pauza pentru ca e foarte frig afara si nu se poate juca pe temperaturi mici", a spus Coman la Digisport.