Viitorul - FCSB, ora 20:30, este unul dintre derby-urile etapei a 21-a in Liga 1. FCSB are nevoie urgenta de puncte dupa ce Craiova si Gaz Metan si-au castigat meciurile din aceasta etapa.

Viitorul si FCSB sunt vecine de clasament in play-off, cu un avantaj de doua puncte pentru echipa lui Hagi. Formatia lui Vintila are insa un meci mai putin jucat, restanta cu Voluntari care se va disputa anul viitor.

Viitorul este o echipa extrem de puternica pe teren propriu. Pustii lui Hagi au pierdut un singur meci si au remizat o data din cele 10 partide jucate pana acum "acasa". De partea cealalta, FCSB a castigat ultimele 6 meciuri disputate in deplasare.

Ultima intalnire dintre cele doua formatii s-a terminat cu victoria FCSB, scor 2-1.



VIITORUL - FCSB | Hagi e pregatit pentru derby



Gica Hagi este increzator in fortele echipei sale si le promite suporterilor si iubitorilor fotbalului ca vor vedea un meci spectaculos.

Hagi spera sa castige ultimele partide pana la pauza de iarna, sa isi asigure locul in play-off si abia apoi va vorbi despre strategia de transferuri.

"Jucam contra unei echipe care e in forma. Noi venim dupa o victorie importanta in deplasare. Cred ca suntem pregatiti sa facem un meci bun, un meci complet. Suntem increzatori ca putem face un meci foarte bun si ca putem castiga. Va feriti sa spuneti derby? Atunci o spun eu: e un derby si va fi un meci bun de ambele parti. Am dat nu stiu cati jucatori la U21, am castigat trofee la juniori, a fost unul dintre cei mai buni ai nostri. Nu e un an bun, e un an excelent. Ne-am saturat de cate trofee am luat la juniori. Un an cu trofee foarte multe la Constanta, asa sa puneti titlul. Suntem singura echipa care a batut CFR-ul de doua ori, inseamna ca ceva bun am facut", a declarat Gica Hagi la conferinta de presa dinaintea partidei.



VIITORUL - FCSB | Vintila: "Suntem in mars spre locul 1!"



Antrenorul FCSB si-a fixat obiectiv titlul in acest sezon si nu concepe sa se incurce pe terenul echipei lui Hagi.

"Suntem in fata unui joc important, cu o echipa foarte buna, foarte bine organizata si cu un antrenor foarte bun, ne va astepta un joc dificil, dar am incredere ca jucatorii mei sunt conectati si pregatiti pentru a da o riposta ferma echipei Viitorul. O sa fie foarte interesanta din punct de vedere tactic si asa ca joc eu consider ca jucatorii mei sunt mult mai motivati si mult mai bine pregatiti pentru aceasta disputa pentru ca suntem intr-un mars catre locul 1 prin care trebuie sa trecem si maine cu acest joc pe care imi doresc sa-l castigam. Imi doresc o clasare pe primul loc. Este obiectivul meu si al clubului. E speciala intalnirea cu Gheorghe Hagi, ma bucur sa-l revad si atata tot. In rest, suntem adversari si ne respectam", a declarat Bogdan Vintila la conferinta de presa.

Inaintea meciului direct, Viitorul este pe locul 3, cu 35 de puncte, la 5 puncte in spatele liderului Astra. FCSB este pe locul 5, cu 33 de puncte.



VIITORUL - FCSB | Echipele probabile



Viitorul: Cabuz - Boboc, Mladen, Ghita, De Nooijer - Ciobanu, Artean, Houri - Iancu, Munteanu, Rivaldinho

FCSB: Balgradean - Cretu, Planic, Cristea, Pantaru - Popescu, Nedelcu, Morutan - Man, Fl. Tanase, Fl. Coman