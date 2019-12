Sa se teama VINTILA?! S-a facut PACE intre MM si Dica! Antrenorul a plecat de la FCSB dupa ce Becali a dezvaluit ce i-a zis Stoica: "Patroane, n-avem antrenor!"

Nicolae Dica a plecat de la FCSB acum fix un an.

Relatia dintre el si MM Stoica, omul care l-a sustinut in momentul numirii, parea deteriorata complet. Patronul Becali a dezvaluit ca MM i-a transmis clar ca Dica nu e la nivelul postului pe care-l ocupa. Intre Dica si Stoica ruptura parea definitiva.

In aceasta seara, insa, camerele i-au surprins unul langa celalalt in tribuna oficiala a stadionului din Ovidiu. MM si Dica au urmarit impreuna derby-ul dintre Viitorul si FCSB.



Dica face acum parte din staff-ul lui Mirel Radoi la nationala Romaniei.



Inca din momentul revenirii lui MM Stoica in functia de manager, in urma cu 3 saptamani, au existat zvonuri referitoare la o raceala intre acesta si antrenorul Vintila. MM s-a grabit sa dezminta orice plan de a-l inlocui pe Vintila si si-a anuntat sustinerea totala pentru omul de pe banca echipei.



Dica a mai fost dorit de Becali ca antrenor atat la inceputul verii, in momentul plecarii lui Teja, cat si dupa demisia lui Bogdan Andone, in august.