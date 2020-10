"Imi mai trebuie macar un jucator!" Petrescu cere un transfer de URGENTA la CFR: "Nu mai am ce sa fac!"

Petrescu e ingrijorat: problemele de lot ii dau mari batai de cap.

Super Dan l-a pierdut pe Bordeianu inaintea inchiderii perioadei de transferuri si n-a avut timp sa-l inlocuiasca pe lista UEFA. Petrescu a intrat in depresie dupa ce Mike Cestor s-a accidentat la Voluntari. A ramas cu doar 3 fundasi centrali in lot! Antrenorul campioanei vrea cat mai repede inca un fundas la echipa, desi nu-l va putea folosi in Europa.

"Avem probleme, toata lumea are, la fiecare test ne gandim ce va fi. Avem probleme de lot. Nu avem jucatori trecuti pe lista. Bordeianu a plecat, ne-a lasat fara sansa de a-l inlocui. Cestor s-a accidentat, nu am putut sa-l inlocuim. Am ramas cu 3 fundasi centrali. Toata lumea are asteptari din partea noastra, dar eu cred ca va fi mult mai greu. As avea nevoie macar de inca un fundas central, sa pot sa-l folosesc macar in campionat. Pe Aurelio si pe Soares nu pot sa-i folosesc la mijloc in Europa, doar in campionat, nu e o situatie buna pentru noi", a spus Petrescu la Digisport.

Super Dan confirma ca jucatorii CFR-ului sunt cu banii la zi, dupa ce sume importante le-au fost virate in aceasta saptamana: "Toata echipa e la zi, jucatorii trebuie sa se gandeasca la fotbal. Nu inseamna ca daca se gandesc doar la asta, maine vor castiga, dar e un meci important si trebuie sa se gandeasca doar la fotbal".