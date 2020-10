S-a infuriat si a PLECAT de la conferinta! Petrescu, tensiune MAXIMA inaintea meciului cu Young Boys: "De ce ma intrebi de fiecare data asta? Sa nu ma mai intrebe niciodata asa ceva!"

Dan Petrescu e incordat inaintea meciului cu Young Boys din grupele Europa League.

Super Dan s-a suparat din cauza intrebarilor primite de la jurnalisti. L-a deranjat o curiozitate inofensiva a presei! "Cat de rau e ca Romania are o singura echipa in grupele europene?" - a fost intrebarea primita de Petrescu prin intermediul ofiterului de presa al clubului.

"Trebuie sa raspund la fiecare meci la intrebarea asta? Iar asta? Nu e bine, dar ce sa facem? Ar fi bine sa avem echipe in grupe, dar deocamdata nu avem pentru ca nu stam bine financiar, nu suntem asa valorosi. CFR a reusit doi ani la rand. E o intrebare pe care n-are rost sa mi-o mai puna nimeni", a spus Petrescu, inainte de a se ridica si a parasi sala!

CFR joaca joi in grupele Europa League impotriva lui Young Boys Berna, dupa ce in prima etapa a trecut de TSKA Sofia, in deplasare, cu 2-0.