Reacția lui Iordănescu după egalul cu Sepsi: "Astea sunt primele concluzii! De asta era echipa în situația în care era"

Noul antrenor al FCSB-ului a analizat partida la "cald".

Debutul lui Edi Iordănescu pe banca formației bucureștene nu a adus și o victorie pentru FCSB, Sepsi reușind să smulgă un egal, 1-1, în urma unei partide pe care oaspeții chiar meritau să o câștige. Tehnicianul a vorbit despre situația actuală și anunță că există multe lucruri care trebuie lucrate, însă timpul le poate rezolva.

"Am avut 4 zile la dispoziție să identific anumite lucruri și primele concluzii sunt că avem tare mult de muncă. E o echipă predominant tânără și trebuie să o luăm pas cu pas. E plină competiție și nu pot interveni agresiv. Trebuie să fim echilibrați, maturi, în frunte cu mine, iar cu răbdare să încercăm să ducem echipa acolo unde îmi doresc. Acum suntem foarte departe.



E un dezavantaj major că e plină competiție. Echipa a dorit, a vrut, dar am simțit în multe momente și foarte multă precipitare. Ei și-au dorit, i-am simțit, din păcate ne-a ieșit prea puțin. De multe ori am avut și eu ca adversar portarul omul meciului. Pentru mine e mai puțin important. Vlad a făcut un joc bun, a fost decisiv la acel penalty. Se putea întâmpla să fie mai rău.

Dar dacă e să fac o analiză scurtă: în prima repriză am avut inițiativa, am încercat, am împins liniile, dar, din păcate, la prima și singura situație a adversarului a ieșit acea fază fixă pe care trebuie să o revăd. În repriza a doua ne-am împărțit momentele, am vrut, am încercat, dar ne-a ieșit prea puțin. E importantă banca, mereu m-ați văzut pozitiv și constructiv în mesaje, avem mulți tineri. Am mai pierdut și un jucător important, Moruțan, să vedem ce se întâmplă cu transferul lui", a spus antrenorul, conform digisport.

"E posibil să mai avem nevoie de 1-2 jucători"

"E posibil să mai avem nevoie de 1-2 jucători, vom analiza. În linii mari eu am încredere în acest grup, dar timpul ne e inamic. Nu se discutase despre Moruțan înainte să semnez, erau mai multe speculații. Eu n-o să mă opun niciodată când e o soluție bună pentru un jucător. Când el poate pleca la mai bine, e important să-l sprijinim.

Lucrez cu jucătorii tineri, încerc să-i ajut, dar pentru orice jucător care are o ofertă avantajoasă nu mă pot opune, cu tot regretul. Dar trebuie să punem unul în locul lui. Eu aștept mult mai mult din toate punctele de vedere. Mental, personalitate, să fim mai organizați, să fim mai intenși în joc, să colaborăm mai mult.

E clar că se văd niște lucruri. De asta am fost chemat, de asta era echipa în situația în care era. Trebuie etapă cu etapă și pas cu pas. Nu putem să transformăm o echipă de pe o zi pe alta", a spus Edi Iordănescu.

Tweet FCSB Liga 1 edi iordanescu sepsi edward iordanescu Citeste si: Românii joacă la PRO X! Bătălia pe onoare în play-off-ul Europa League: CFR Cluj - Steaua Roșie Belgrad, joi, 26 august, de la 21:30!