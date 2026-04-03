Roș-albaștrii au condus în două rânduri, dar echipa antrenată de Marius Croitoru a reușit să revină de fiecare dată și, în final, Mailat a marcat golul victoriei după o gafă a lui Andre Duarte.

Darius Olaru: ”Și-au dorit mai mult decât noi în această seară, mă doare să spun asta!”

Darius Olaru a reacționat după eșecul de la FC Botoșani și s-a arătat dezamăgit de prestația echipei din repriza secundă. Căpitanul roș-albaștrilor crede că diferența s-a făcut în atitudinea jucătorilor.

De altfel, Olaru a spus că roș-albaștrii nu au putut să își etaleze valoarea din cauza terenului dificil.

”O seară ploioasă. A fost dificil. Un meci pe care l-am început bine, am marcat destul de repede. Apoi după golul primit, am avut reacție, am marcat golul doi. Din păcate, nu am ieșit bine în repriza a doua, nu am făcut o repriză la fel de bună ca prima și nu am obținut nici măcar un punct.

Am făcut fix ce am vorbit să nu facem, am oferit foarte ușor mingi. Dacă nu au reușit să creeze, au marcat din greșelile noastre. Am pierdut ca echipă, nu avem ce face, trebuie să ne ridicăm și să câștigăm următorul meci.

Nu cred că se mai poate vorbi de valoare din moment ce am intrat pe acest teren. Dacă puneați și jucători mari, nu cred că se vedea diferența de valoare. Și-au dorit mai mult decât noi în această seară, mă doare să spun asta. Știam că dacă ne vom ridica la nivelul lor ca atitudine, era clar că trebuia să câștigăm”, a spus Darius Olaru după meci.