”Câinii” au urcat, după acest rezultat, pe locul trei, cu 15 puncte după opt etape, iar acum sunt la doar cinci puncte în spatele liderului Universitatea Craiova.



Ciprian Marica, fostul internațional, a rămas impresionat de un suporter dinamovist care a oferit imaginile serii. Acesta a venit la meci ajutat de un cadru.



Ciprian Marica, impresionat de un suporter dinamovist: ”Vreau să-l cunosc personal”



„Aș vrea să îl cunosc personal pe acest domn venit să vadă meciul Dinamo - Hermannstadt pe Arena Națională.

Să îi strâng mâna și să îl felicit pentru că a ales să trăiască emoția fotbalului pe stadion.

Și că ne-a dat un exemplu, că prea comozi am devenit.

Sportul așa se trăiește pe stadion sau în sală , acolo simți atmosfera, energia sportivilor, acolo strigi, cânți sau scapi o înjurătură, comentezi fazele cu vecinii de tribună pe care nu ii cunoști!

Sportul este pentru suporteri, iar suporterii adevărați sunt acolo, lângă sportivi!

Și sportivii dau mult mai mult când se conectează cu oamenii din tribuna”, a transmis Marica, pe rețelele de socializare.



Dinamo a bifat al cincilea meci consecutiv fără înfrângere și a urcat pe locul 3 în clasament. Fundașul Boateng a fost omul meciului: la faza primului gol, șutul său respins de Căbuz a fost finalizat de Karamoko (min. 47), iar apoi a înscris pentru 2-0 cu un șut puternic la colțul scurt (min. 73).



După pauza internaționalelor, Dinamo va juca la Ploiești cu Petrolul, în timp ce Hermannstadt o va întâlni acasă pe Unirea Slobozia.

