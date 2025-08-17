FCSB, cu improvizații în primul 11 la meciul cu Rapid

Cu patru zile înaintea meciului tur cu Aberdeen din play-off-ul Europa League, FCSB are parte de un meci complicat în campionat, derby-ul cu Rapid. Campioana a hotărât să menajeze mai mulți jucători importanți, precum Bîrligea, Cisotti sau Miculescu, în timp ce Radunovic și Alibec sunt accidentați.



Pe postul de fundaș dreapta apare surprinzător Daniel Graovac. Bosniacul a mai avut acest rol la CFR Cluj și este preferat în dauna lui Valentin Crețu.

În celălalt flanc al apărării, FCSB apelează la o nouă improvizație, la fel ca în meciurile trecute - Alexandru Pantea pe postul de fundaș stânga.



Jucătorul U21 ales de FCSB este Mihai Toma, în timp ce Dennis Politic e folosit vârf de atac, așa cum Gigi Becali a anunțat în urmă cu câteva zile.

