Deși s-a scris că antrenorul a semnat deja cu UTA Arad , Poenaru a refuzat să confirme, însă a recunoscut că discuțiile sunt foarte avansate și așteaptă un anunț oficial din partea clubului.

Anunțul lui Ilie Poenaru, după ce s-a scris că a semnat deja cu UTA Arad

Fostul tehnician de la Academica Clinceni sau Gaz Metan Mediaș s-a declarat impresionat de atmosfera de la Arad, unde fanii vin în număr mare la fiecare meci de pe teren propriu.

"Vom vedea, suntem în discuții foarte avansate și cred că ar fi cel mai indicat să las clubul să anunțe dacă vom avea această colaborare și când. Da, au fost mai multe cluburi interesante, am avut și discuții, dar deocamdată sunt în discuții foarte avansate, trebuie să recunosc, cu UTA Arad.





Este un club de tradiție, un club foarte bine organizat, este o emulație foarte bună acolo și e clar că nu își dorește decât să facă performanță de la an la an. E minunat ce se întâmplă, am observat că tribunele sunt pline meci de meci, asta este cel mai important, să atragem acești oameni, ceea ce se întâmplă la Arad", a spus Ilie Poenaru, la Ora Exactă în Sport.