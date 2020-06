Ilie Dumitrescu, prima reactie dupa ce fiul sau a fost depistat cu Covid-19! Care este situatia celor doi

Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost depistat cu noul virus.

Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie, a fost depistat pozitiv cu Covid-19, insa starea sa este una buna, fiind asimptomatic. Ilie Dumitrescu a asigurat ca se simte bine si nu s-a intalnit cu fiul sau din luna ianuarie.

"Toto se simte foarte bine, este asimptomatic. Eu nu am fost in contact cu el din ianuarie. Lotul in care era si fiul, Toto, a fost testat pozitiv, exista acolo un prezentator care a spus ca si-a luat femeia si s-a testat. Trei au fost negativi si ea pozitiv.", a spus Ilie Dumitrescu la Digi Sport.

Component al Generatiei de Aurd, Ilie a vorbit si despre inconstienta lui Novak Djokovic si cum a ajuns sa fie infectat. Crede ca peste jumatate din populatia lumii se va infecta deoarece virusul nu tine cont de bani sau statut social.

"Trebuie sa acceptam ca la un moment dat, 60-70% din populatie va fi infectata, ori stam in stare de urgenta vreo 2-3 ani si... Virusul nu se uita nici la contul din banca, nici la statutul social.", a mai spus Dumitrescu.