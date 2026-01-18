Dinamo a avut o evoluție solidă, în special în primele 60 de minute, și s-a impus după un gol marcat de Karamoko în finalul primei reprize. "Câinii" au lovit de două ori bara.



Ilie Dumitrescu, după Dinamo - U Cluj: "Boateng și Stoinov, cel mai bun cuplu de fundași centrali. De la Musi vreau mai mult"

Fostul internațional Ilie Dumitrescu a descris partida de pe Arena Națională drept cea ma bună din această rundă din Superliga și a făcut câteva aprecieri individuale, lăudând mai mulți jucători dinamoviști.



"Da, a fost cel mai bun meci al etapei. Am văzut vreo 60-65 de minute cu Dinamo la un nivel superior. A avut ritm, intensitate și câteva situații importante, cum ar fi șutul în bară al lui Karamoko, Musi singur cu portarul. Dinamo a pus presiune pe adversar și a avut o prezență foarte bună în terenul advers.



Într-adevăr, când au ieșit cei trei din atac și au intrat Armstrong, Mazilu și Perica, nu a mai fost același ritm. A scăzut intensitatea, iar U Cluj a avut o reacție bună. Macalou, cam singurul care s-a ridicat la un nivel foarte bun și și-a asumat acțiuni.



Dinamo arată foarte bine. Este o echipă lucrată, cu identitate. Văd lucruri extrem de interesante apropo de participarea fundașilor laterali, jocul între linii al celor doi mijlocași, cu un Cîrjan activ, cu o rază mare de acțiune. Karamoko mi-a plăcut și se pare că e prima soluție pentru postul de atacant. Musi, bine, arată ca un lider, dar vreau să fie mai eficient în fața porții. Trebuie să încheie acțiunile cu finalizare, cu gol. Mazilu cred că ar da randament mai bun în dreapta. E nevoie de tonus la Mazilu, dar ai această soluție cu Armstrong, care te ajută când intră de pe bancă.



Mijlocul e solid, iar Gnahore și Mărginean dau un echilibru fantastic. Au un rol extrem de important în fața apărării. Eu cred că Dinamo are în momentul de față și cel mai bun cuplu de fundași centrali - Boateng, Stoinov", a spus Ilie Dumitrescu, la Digisport.



Dinamo a urcat, cel puțin temporar, pe locul 2 în Superliga, cu 41 de puncte, doar unul sub liderul Rapid. Cele două pot fi devansate de Universitatea Craiova, în cazul în care oltenii vor învinge Petrolul, luni.

