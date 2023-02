Ilie Dumitrescu, atac virulent la adresa lui Gigi Becali: „Cum să faci asta?”. Ce l-a nemulțumit în FCSB - Farul

Gruparea „roș-albastră” a avut jocul în mâini la 2-1, dar echipa de la nivelul mării a avut un final de vis și a reușit să întoarcă soarta meciului cu două goluri la interval de 60 de secunde!

Ilie Dumitrescu, atac virulent la adresa lui Gigi Becali: „De ce faci asta?”

Fost internațional român, Ilie Dumitrescu a avut o reacție vehementă la adresa schimbărilor de la FCSB, evidențiind că Gigi Becali nu ar fi trebuit să ia anumite decizii în derby-ul de pe Arena Națională, care a avut loc în fața a aproximativ 10.000 de suporteri.

„Eu am luat și am analizat jocul FCSB-ului. Mă uitam că în prima repriză Edjouma a dat două pase de gol și a fost schimbat la pauză. Două pase clare de gol, evidente. Și Deian Sorescu... E ok că a ratat, a creat, a intrat în combinații. De ce îl schimbi pe Edjouma? Dacă tot vrei să iei o decizie în zona asta, poți să schimbi pe altcineva sau să schimbi post pe post.

Dau un exemplu, puteai să schimbi Coman cu Tavi Popescu. Nu schimbi un jucător și spui 'domnule, de ăștia nu mă ating, că nu mă ating, de Olaru nu mă ating, de ăla nu mă ating, de ăla nu mă ating și mă ating de ceilalți care sunt vulnerabili și nu ai ce să faci cu ei'. Altă schimbare, cum să-l schimbi pe Cordea, care a fost cel mai bun jucător la un moment dat?”, a spus Ilie Dumitrescu, potrivit Digi Sport.

FCSB - Farul Constanța 2-3

Andrei Cordea a deschis scorul imediat după pauză (minutul 47), dintr-o acțiune de vis creată de Florinel Coman. Denis Alibec a restabilit, ulterior, egalitatea executând o lovitură liberă în mare stil (minutul 56).

Finalul a fost categoric al Farului. Omrani a respins o minge în mod eronat, iar Șut a deviat în proprie poartă (minutul 90+5). Borza a prins, un singur minut mai târziu, un interior fantastic și l-a executat pe Târnovanu.

Trupa de la nivelul mării a reîntors, în acest sens, soarta meciului și a plecat din confruntarea de pe Arena Națională cu toate cele trei puncte revenind, cel puțin temporar, pe prima poziție în clasamentul Superligii.