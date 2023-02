Tehnicianul are 71 de ani în acest moment și nu mai antrenează din 2021, când a plecat de la Dinamo. „Câinii roșii” se află acum în eșalonul secund, după ce au retrogradat la finele sezonului trecut pentru prima dată în istoria clubului.

„Spune, tată, nu-i mai acoperi că nu merită!” Câți bani mai are Gigi Mulțescu de încasat de la Dinamo: „I-a zis 'ia-i pe ăștia și la revedere”

Fostul jucător de fotbal, Cătălin Mulțescu, fiul lui Gigi Mulțescu, a răbufnit la adresa grupării din Ștefan cel Mare, evidențiind că tatăl său are de încasat 30.000 de euro de la Dinamo, dar doar 6.000 a primit.

„Spune, tată, nu-i mai acoperi că nu merită… spune ce ți-au făcut… aici, în casă… Avea de luat tata vreo 30.000 de euro și a venit Anghel că-i bagă în bancă 6.000 și i-a zis «Ia-i, nea Gigi, pe ăștia și la revedere, ăștia sunt mai bine decât nimic…», așa i-a spus”, a precizat Cătălin Mulțescu, potrivit Fanatik.

„De unde să-i fi luat, de la cine? Lasă-i, Cătăline, că n-au de unde, măcar să trăiască, să iasă echipa la vară, să nu se aleagă praful…

Am rămas, m-am întors la Dinamo de câte ori a fost nevoie de mine, am antrenat fără niciun ban vreo opt luni, am scos echipa de la retrogradare, au adus pe alții peste mine, m-au tras pe tușă de la un meci la altul și m-au uitat toți… Mă doare că și atâția la care le-am făcut mult bine…”, a continuat Gigi Mulțescu, conform aceleiași surse.

Dinamo, în această stagiune

„Câinii roșii” se află în a doua jumătate a clasamentului, în zona de play-out. Dinamo se situează, astfel, pe locul opt cu 24 de puncte după 16 etape. În acest sens, trupa din Ștefan cel Mare a înregistrat șapte victorii, trei rezultate de egalitate și șase înfrângeri.