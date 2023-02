„Vor mai fi transferuri la Rapid?” Victor Angelescu nu a stat pe gânduri și a răspuns imediat

Victor Angelescu, unul dintre acționarii de la gruparea giuleșteană, a avut o intervenție telefonică în cadrul emisiunii Ora Exactă în Sport de la Pro Arena, unde a vorbit, printre altele, despre Funsho Bamgboye, prima mutare a Rapidului din fereastra de transferuri.

De asemenea, coacționarul a fost întrebat și dacă vor mai exista mutări la Rapid. Victor Angelescu a explicat că giuleștenii ar mai putea prezenta un jucător în februarie, doar că negocierile nu au avansat atât de mult în acest sens.

„Ni-l doream de mai de mult timp. Noi am fost în discuții cu clubul și cu el, din păcate în vară nu am reușit să ajungem la un consens cu clubul. Am făcut-o acum. E un jucător pe care ni-l dorim de mult timp. Ne place foarte mult, acum rămâne să ne demonstreze încrederea pe care i-am acordat-o.

Există șanse să mai facem încă un transfer. Dar, în momentul de față nu suntem în negocieri avansate”, a spus Victor Angelescu la Ora Exactă în Sport.

Rapid a prezentat primul transfer al iernii

Funsho Bamgboye (24 de ani), mijlocașul nigerian de la MOL Fehervar, a semnat un contract valabil până în 2024 cu gruparea din Giulești, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon. Nigerianul a oferit și primele declarații în calitate de jucător al Rapidului.

„Mă simt foarte bine să fiu aici și să fac parte din acest club. Sunt foarte încântat de alegerea făcută. Sincer, știam destul de multe despre Rapid, pentru că prima oară când mi-au spus despre Rapid, le-am zis ca știu clubul, condițiile de aici. A fost grozav.

Pentru mine, să fiu aici este incredibil, să iau parte la ceva așa de mare și important, cum este Centenarul clubului, așa că mă bucur să fiu aici acum. Am văzut și suporterii. A fost incredibil să văd că sunt acolo mereu și își susțin echipa orice s-ar întâmpla”, a spus Bamgboye, potrivit site-ului oficial al Rapidului.