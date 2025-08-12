Campioana României a pierdut și ultimul meci din campionat, scor 0-1 cu Unirea Slobozia, și a ajuns la trei înfrângeri consecutive în Superligă. Lucrurile nu stau strălucit nici în cupele europene, acolo unde FCSB a fost eliminată din preliminariile UEFA Champions League.



Meciul tur cu Drita, din turul trei preliminar al Europa League, a fost cu adevărat dramatic. FCSB a fost condusă cu 0-2 pe Arena Națională, dar a reușit să revină și a câștigat cu 3-2, astfel că are prima șansă la calificare în play-off-ul competiției, acolo unde o așteaptă Aberdeen (Scoția).



Ciprian Marica: ”E clar că au calitate”



Înainte de returul cu Drita, care poate fi urmărit EXCLUSIV pe VOYO (joi, de la ora 21:00), Ciprian Marica merge pe mâna elevilor lui Mihai Pintilii și Elias Charalambous.



”Mă aștept cât de curând să văd o reacție din partea echipei, în primul rând, patronul văd că o lasă mai moale, îi menajează. Ceva nu e în regulă acolo și debandada asta despre care se vorbește se vede în jocul echipei, și nu e momentul. Au nevoie să câștige, au nevoie cu Drita să meargă mai departe.



Mă aștept, totuși, la o reacție, la Pintilii, Charalambous, MM Stoica să reușească să transmită echipei și să le redea încrederea. Au câștigat acasă, au reușit să întoarcă rezultatul, e clar că acești băieți au calitate”, a spus Marica, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.



FCSB, în picaj liber după înfrângerea cu Slobozia



În urma acestei înfrângeri cu Unirea Slobozia, FCSB a ajuns pe locul 12 în Liga 1. Campioana are numai patru puncte, după primele cinci etape disputate. Din sezonul 2019/2020 nu a mai avut FCSB un start atât de slab în campionat.



După această partidă, FCSB se pregătește pentru returul cu Drita, programat joi, de la ora 21:00, EXCLUSIV pe VOYO!

