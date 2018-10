IL VREA BECALI! "Gigi m-a intrebat deja de el!" Surpriza URIASA: pentru ce jucator a inceput negocierile

Gigi Becali continua cautarile pentru mijlocul terenului.

Dupa ce a anuntat ca il vrea pe Ionut Vana de la Viitorul, patronul FCSB a mai intrebat un club din Liga 1 despre conditiile in care ar putea lua un jucator. Becali il vrea pe Oaida de la Botosani. Pustiul din nationala U21 a devenit un jucator din ce in ce mai important pentru echipa din Moldova. In ultima etapa, a marcat golul de 1-0 contra lui Dinamo.

Patronul Botosaniului, Valeriu Iftime, confirma tratativele cu Becali.

"Gigi m-a intrebat de el. O sa vedem ce va fi... Ce pot sa spun este ca Oaida e un fotbalist extraordinar, care poate juca atat numar 6, cat si numar 8. Daca se va pregati asa cum o face acum, va ajunge un jucator mare al Romaniei si la o echipa mare din strainatate. In momentul de fata, el joaca la noi pentru ca are valoare, nu pentru ca exista regula aia U21. Are o maturitate uluitoare pe teren, stie sa isi ambitioneze si colegii, chiar daca acestia sunt mult mai experimentati. Este sufletul echipei", a comentat Iftime pentru Fanatik.