"Il asteptau sa plece in cantonament, iar el era la mine!" Cum au ratat dinamovistii transferul unui jucator care s-a facut remarcat la FCSB

Dinamo l-ar fi putut avea in echipa pe unul dintre cei mai promitatori tineri fotbalisti de la FCSB.

Este vorba despre Ovidiu Perianu, care a fost pe punctul de a pleca intr-un cantonament cu Dinamo inainte de a se transfera la Regal Bucuresti, de unde Gigi Becali l-a adus la FCSB in 2019.

Fostul director al Academiei Atletico Madrid din Romania, Mihai Badea, a vorbit despre cum l-au pierdut dinamovistii pe Perianu.

"Perianu provine din zona Barladului. E o chestie foarte frumoasa. Eu i-am crescut de la 11 ani, stateau in camin. Si el, si Tavi Popescu. Sunt doi copii care merita ceea ce li se intampla in momentul asta. Au stat departe de familie. Sunt copii care s-au chinuit in camin.

Perianu era la Dinamo de vreo trei luni de zile. Voiau sa-l ia, dar nu era perioada de legitimare. Cineva de la Barlad mi-a zis ca Perianu este la Dinamo, prin acel cineva am reusit sa ajung la el, iar in ziua in care trebuia sa plece in cantonament cu Dinamo l-am luat eu.

Cei de acolo il asteptau sa plece in cantonament, iar el era la mine. M-a sunat antrenorul celor de la Dinamo sa ma intrebe: 'Perianu, al meu, e la tine?' I-am zis ca da si a ramas la noi", a declarat Mihai Badea, potrivit AS.ro.

Ovidiu Perianu, cotat la 350.000 de euro, are 18 ani si mai are contract cu FCSB pana in 2024.