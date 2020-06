Daramat in tribuna! Imagini incredibile cu Perianu dupa ce a fost scos din teren pentru greseala de la gol! Cum a fost surprins pustiul de 18 ani

Ovidiu Perianu a vazut ultimele minute de joc printre lacrimi.

Fotbalistul in varsta de 18 ani a fost schimbat in minutul 67 dupa ce a gresit la golul lui Sergiu Bus. Atacantul mediesenilor a trecut usor de el, fentandu-l apoi si pe Miron pentru a restabili egalitatea in minutul 58.

Ca urmare a acestei greseli, Perianu a fost schimbat cu Adrian Petre.

Dupa iesirea din teren, tanarul fundas a fost surprins in tribune cu ochii in lacrimi.

Cel mai probabil el a fost dezamagit de prestatia sa, dar si de modul in care a reactionat antrenorul Bogdan Vintila, schimbandu-l in mai putin de 10 minute.