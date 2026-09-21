Partida a început cu golul oaspeților, ca Oțelul să egaleze la scurt timp după pauză. Ulterior, Corvinul a mai punctat de două ori, iar încă o reușită a gălățenilor nu a fost suficientă pentru un rezultat de egalitate.

Atac fără precedent după Oțelul - Corvinul 2-3

Totuși, ultimul gol înscris de Corvinul a adus o controversă uriașă. Deși reușita lui Gillard a fost inițial anulată, aceasta a fost validată după o intervenție din camera VAR. De menționat este că analiza a durat 5 minute.

La scurt timp după fluierul final, Cristian Munteanu a transmis un mesaj clar: a fost viciere de rezultat la Galați. Președintele Oțelului a amintit de o fază din debutul partidei, când Paul Iacob, după părerea oficialului, a fost lovit intenționat.

Cât despre golul lui Gillard, Cristian Munteanu a expus că cei din camera VAR au văzut o reluare din satelit, pentru că din cadrele prezentate nu se putea deduce clar că adversarul se află în poziție regulamentară.

"Până la ultimul gol a fost un meci spectaculos, plăcut ochiului, pentru spectatori. Dar vreau să încep prin a spune foarte clar: viciere de rezultat!

Paul Iacob e lovit intenționat, fără minge, în minutul 3. Îi sparge gura, îi rupe limba pe dedesubt. Camera VAR nu vede...

Iar la golul de 3-2, camera vede din satelit că nu e ofsaid. Nu poți să vii tu, camera VAR, când tușierul ridică ofsaid, să faci verificare. Nu există! Minutul 3, căpitanul e lovit, plin de sânge în gură, și nu se întâmplă nimic. Nu se poate așa!

E o viciere clară de rezultat în seara asta. Nici nu mă interesează, da? De asta sunt plătiți, să vadă lucrurile astea. Federația a făcut curs să-i ajute pe oamenii ăștia să ia decizii. Au montat și camere. Foarte bine!

Acești oameni care stau în camera VAR, la căldură și la umbră, să ia deciziile care trebuie luate. Nu e normal! Toată lumea vede o chestie evidentă, iar tu nu vezi.

A, acum ai văzut gol valabil. Dar când căpitanului nostru i se sparge gura, nu mai vede camera VAR. Îmi cer scuze pentru ieșirea asta, dar nu se poate, e viciere clară de rezultat.

Pe de altă parte, felicitări celor de la Corvinul, au luptat, au o echipă bună, dar în seara asta rezultatul e decis de camera VAR", a declarat Cristi Munteanu, la flash-interviu.