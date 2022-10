Iftime a hotărât! Decizia luată cu privire la despărțirea de Mihai Teja

Cu toate acestea, Valeriu Iftime, patronul clubului, a ieșit în public și a decis ce se va întâmpla cu antrenorul care a pierdut în ultima etapă cu 0-7 în fața lui Sepsi OSK.

Finanțatorul a evidențiat faptul că, în cazul în care era vorba de o demitere, Teja și-ar fi făcut bagajele din ziua înfrângerii usturătoare cu covăsnenii. Astfel, tehnicianul va rămâne la echipă.

Iftime: „Am mare încredere în Teja”

„Vă spun sincer că după înfrângerea cu Sepsi nu m-am simțit deloc bine și am preferat să stau un pic mai retras. Am și analizat bine, am vorbit cu Mihai, iar dacă era să decid să nu mai merg pe mâna lui, atunci o decideam chiar din noaptea aceea.

Însă, eu am mare încredere în Teja, iar eu sper că el le va da peste nas tuturor care îmi tot transmit că Mihai Teja este un antrenor doar de primele 7 etape. Unii tot spun despre el că așa a făcut mai pe la toate echipele. Începe bine, dar apoi lucrurile nu mai merg cum trebuie. Și el este supărat după acest parcurs al nostru din ultimul timp, mai ales după înfrângerea asta umilitoare, însă eu am în continuare încredere în el.

Totuși, este evident că dacă va mai pierde, atunci trebuie să decidem într-un fel. Antrenorii sunt conștenți că doar rezultatele îi țin în viață, iar meciul ăsta cu U Cluj trebuie să îl câștigăm.”, au fost cuvintele lui Valeriu Iftime, potrivit Prosport.

FC Botoșani, în perioada de mercato

Veniri - Kevin Boli (31 ani / fundaș central / Samsunspor / liber de contract), Yacouba Sylla (31 ani / închizător / Bastia / liber de contract), Jonathan Varane (20 ani / mijlocaș central / Lens / liber de contract), Ovidiu Perianu (20 ani / închizător / FCSB / împrumutat), Franco Mussis (30 ani / închizător / Atletico Tucuman / liber de contract), Elad Shahaf (24 ani / mijlocaș central / SC Kfar Qasem / liber de contract), Shaquill Sno (26 ani / fundaș dreapta / Lokomotiv Plovdiv / liber de contract), Andrei Ureche (23 ani / portar / Academica Clinceni / liber de contract), Marian Obedeanu (21 ani / mijlocaș ofensiv / Academica Clinceni / liber de contract), Antoni Ivanov (26 ani / mijlocaș central / FC Dinamo 1948 / liber de contract), Rijad Sadiku (22 ani / fundaș central / FK Rudar Prijedor / liber de contract).