Într-o intervenție telefonică la "Ora Exactă în Sport", Gigi Becali a analizat evoluția jucătorilor din meciul cu FC Argeș, declarându-se nemulțumit de felul în care pasează fotbaliștii antrenați de Nicolae Dică.

"Eu am ales ce-i bun, am dat afară ce-i prost. Dacă am luat crema fotbalului și am dat milioane, joacă, bă fotbal. Așteptăm ca Tamm să-i dea lui Compagno mingea, mă? Nu, mă, jucăm cu Olaru și Edjouma, mă, să i-o dea să dea gol. Vine mingea și dai bufa, aici ești la Steaua (n.r. FCSB), mă, ți-e frică de Argeș?

La ce ai 15.000 salariu, 20.000? Pasează, mă, minga, mă! Că vine ăla de la FC Argeș iar la tine. Cum să ajungi să ai 11 puncte? Joci cu Petrolul acum, dacă te bate Petrolul, uiți de play-off. Apoi cu Sepsi, dacă faci egal, gata cu play-off-ul.

Problema mea e play-off-ul și echipa nu pasează. Pasează, mă mingea, joci la Real acasă să dai mingea așa, mă, nebunule? Unde te crezi, mă? Aici e Steaua, mă!", a declarat patronul de la FCSB la PRO ARENA.

FCSB a învins pe FC Argeș, scor 3-2

FC Argeş a fost echipa care a deschis scorul, prin Andreias Calcan (minutul 5), cu un şut sub transversală. FCSB a egalat repede (minutul 11), prin Andrea Compagno, care a trecut uşor de Alin Dobrosavlevici şi l-a învins pe portarul Cătălin Straton.

Vicecampioana României a preluat conducerea în minutul 64, când Andrea Compagno a înscris din penalty, după ce Andreias Calcan.

Echipa antrenată de Andrei Prepeliţă a mai marcat o dată, prin camerunezul Arnold Garita (minutul 79), cu o execuţie superbă, din unghi, în vinclul porţii lui Ştefan Târnovanu.

Andrei Cordea a adus victoria formaţiei antrenate de Nicolae Dică, prin golul marcat în minutul 87, din centrarea lui Alexandru Pantea.

FCSB venea după patru meciuri fără victorie în campionat (2 egaluri, 2 eşecuri), în timp ce FC Argeş nu a mai câştigat de cinci etape, aceasta fiind a patra înfrângere consecutivă.