FCSB și-a câștigat restanța cu FC Argeș, 3-2, la capătul unui meci nebun. Victoria roș-albaștrilor a venit în minutul 87, când Andrei Cordea (23 ani) a fructificat centrarea lui Alexandru Pantea (19 ani) și i-a adus vicecampioanei României prima victorie în Superligă după o lună și jumătate de secetă.

Gigi Becali, convins că Billel Omrani va face diferența în playoff

Nicolae Dică (42 ani) a ales să înceapă partida cu Billel Omrani (29 ani) titular, chiar dacă au trecut mai bine de 3 luni de la ultimul său meci oficial, în victoria Algeriei cu Iran, 2-1, de pe 12 iunie. Însă Gigi Becali (64 ani) nu a fost impresionat de evoluția atacantului și este sigur că Omrani va oferi randamentul dorit abia în playoff.

„S-a remacat prin eșecuri. Nu ai voie acolo să ratezi niciodată. ai văzut Compagno, pac-gol! Nu are rost să discutăm despre Omrani, îi cunoaștem valoarea. Când pune piciorul pe minge e fotbalist. Trebuie să așteptăm maximum o lună. Omrani va fi bombă mare în playoff, va câștiga meciuri,.. Încă nu este el 100%”, a declarat Gigi Becali la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena.

Billel Omrani vrea titlul cu FCSB

„M-am simțit bine pentru debut, am fost foarte fericit să debutez. Am vrut să demonstrez, am ratat o ocazie, trebuia să dau gol. Cea mai importantă este victoria. Au fost puține emoții, e un club mare, un stadion extraordinar, de public nu pot să vorbesc, extraordinar. A fost bine, acum sunt fericit, sper să câștigăm fiecare meci.

A fost bine 45 de minute pentru mine. Acum a fost bine, am slăbit mult, mai am nevoie să slăbesc puțin, după o să fiu foarte bine. Lucrez cu preparator fizic.

A fost foarte bine pentru încrederea noastră să câștigăm, acum trebuie să câștigăm fiecare meci, să fim pe loc de play-off și să câștigăm titlul. Vreau să dau cele mai multe goluri, cele mai multe assist-uri. Important e că echipa câștigă”, a spus Billel Omrani, după victoria cu FC Argeș, 3-2.