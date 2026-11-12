Iasmin Latovlevici (40 de ani), fostul fundaș stânga al roș-albaștrilor, a venit cu două propuneri pentru patron. Este vorba despre Raul Rusescu (38 de ani) și Lukasz Szukala (42 de ani), amandoi ex-FCSB-iști.

Iasmin Latovlevici îi propune pe Rusescu și Szukala la FCSB

Latovlevici a explicat că foștii săi colegi au urmat cursuri de specialitate și ar putea contribui la activitatea de scouting și la identificarea jucătorilor potriviți pentru echipă. Fostul fundaș consideră că cei doi ar putea colabora cu Mihai Stoica, chiar dacă rolul acestuia în club a fost redus de Becali.

„Nu e nicio «revoluție», încă n-a început nimic. Așa pare și sună, dar cine știe ce se poate întâmpla. Ideea nu e rea, câteodată să mai și schimbi, totul are un început și un sfârșit, indiferent cât ai vrea să tragi.

Și cred că sunt oameni destul de interesați, mai ales acum tineri mă refer, care și muncesc, cum e Rusescu, Szukala, care au și terminat partea asta de director sportiv, ce înseamnă, de date, cifre, care te pot ajuta. Seamănă cu ce fac și Craiova, și Dinamo.

Nu sunt chemați, probabil că, na... Eu cred că și sub îndrumarea lui MM își pot face treaba. Noi când eram jucători aveam un obiectiv, eram în stare să mănânc și rahat pe vremea mea, aveam un obiectiv...

Sunt foarte mulți străini, nu prea îi interesează clubul acum. La noi, Szukala era aproape român. Nu văd de ce să se supere MM, să se așeze la masă.

MM e un nume în fotbal, cui îi place sau nu, poate ajuta în continuare clubul ăsta. Nu cred că e loc de supărare, e recunoscut în toată țara, a fost acolo”, a declarat Iasmin Latovlevici la Digi Sport.

Schimbările de la FCSB vin după un început de sezon sub așteptări. După 15 etape, campioana ocupă locul 8, cu 21 de puncte, și are trei înfrângeri consecutive în campionat: cu Gloria Bistrița, „U” Cluj și Corvinul Hunedoara, toate cu 0-1.