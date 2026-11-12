Sportivă susținută pretutindeni în lume, nu doar de către fanii săi din România, Simona Halep a fost admirată și apreciată, în cariera de jucătoare profesionistă de tenis, chiar dacă firea sa introvertită a oprit-o din a deveni una dintre cele mai populare jucătoare din circuitul WTA.
Când Agenția Internațională a Integrității în Tenis a acuzat-o pe Simona Halep de dopaj, mulți dintre fanii săi loiali i-au rămas aproape și au demonstrat prin susținerea lor continuată că au mai multă încredere în persoana ei decât în autoritatea și reputația instituției menționate.
Simona Halep, lider WTA și „lider de audiență”, în România, în zilele de glorie
În emisiunea Poveștile Sport.ro, regizorul documentarului VOYO, „Simona Halep: povestea unui vis” a vorbit despre modul în care fostul număr unu mondial s-a raportat la fanii săi.
„Au fost câțiva ani buni în care, în România, un meci de-ale Simonei Halep se bătea, la audiență, cu un meci de-al naționalei de fotbal. Cred că lucrul ăsta spune suficient de mult pentru performanța pe care a adus-o Simona în tenis și ce a făcut în sportul românesc.
Ea a avut mereu parte de un segment de fani care i-a fost aproape și a susținut-o,” a punctat Remus Achim, în exclusivitate pentru Sport.ro.
„Simona mereu a avut un segment de fani care i-a fost aproape și a susținut-o”.
Cât despre fanii care au fost, poate, nemulțumiți de cantitatea de atenție pe care le-a oferit-o Simona Halep, de-a lungul carierei, regizorul Remus Achim a venit cu o explicație în favoarea sportivei, ținând să precizeze că timpul liber al unui sportiv de performanță este mai restrâns decât pare, din exterior.
Mai mult, au existat rareori plângeri ale fanilor cu privire la Simona Halep, în timpul carierei. În timpul Transylvania Open 2025, turneu în timpul căruia Halep și-a jucat ultimul meci oficial, în WTA, în exclusivitate la Pro Arena și VOYO, românca a petrecut peste două ore pentru a se poza alături de fanii veniți să o vadă la un antrenament oficial din Arena BT din Cluj-Napoca.
Timpul restrâns al unui sportiv de performanță, discutat de regizorul Remus Achim
„Nu știu ce să răspund la întrebarea 'ce ar putea să învețe Simona Halep de la fani?', pentru că ea a fost apropiată de fani. A stat de vorbă cu ei, a oferit autografe, a răspuns, în măsura timpului, disponibilității, la anumite cereri... pentru că, stând mult de vorbă cu ea, mi-am dat seama că performanța e foarte grea, înfiorător de grea, dacă vrei să fii acolo sus.
Practic, ai timpul limitat, ești la secundă cu totul. Te trezești la oră fixă, mănânci anumite lucruri, faci sport, intri într-o rutină în care timpul personal e super-limitat. Fiind super-limitat, vrei să te bucuri și mai mult de el și, probabil că din cauza asta, nu ai timp să mulțumești pe toată lumea,” a adăugat Remus Achim, în emisiunea Poveștile Sport.ro.
Halep, retrasă cu 24 de titluri în palmares
Simona Halep este cea mai titrată jucătoare de tenis pe care țara noastră a avut-o în circuitul WTA. Sportiva din Constanța a triumfat la Roland Garros, în 2018, la Wimbledon, în 2019 și s-a retras din activitate având 24 de titluri în palmares.
Halep este una dintre cele opt jucătoare care au învins-o pe Serena Williams într-o finală de turneu de mare șlem.
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