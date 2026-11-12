Sportivă susținută pretutindeni în lume, nu doar de către fanii săi din România, Simona Halep a fost admirată și apreciată, în cariera de jucătoare profesionistă de tenis, chiar dacă firea sa introvertită a oprit-o din a deveni una dintre cele mai populare jucătoare din circuitul WTA.

Când Agenția Internațională a Integrității în Tenis a acuzat-o pe Simona Halep de dopaj, mulți dintre fanii săi loiali i-au rămas aproape și au demonstrat prin susținerea lor continuată că au mai multă încredere în persoana ei decât în autoritatea și reputația instituției menționate.

Simona Halep, lider WTA și „lider de audiență”, în România, în zilele de glorie

În emisiunea Poveștile Sport.ro, regizorul documentarului VOYO, „Simona Halep: povestea unui vis” a vorbit despre modul în care fostul număr unu mondial s-a raportat la fanii săi.

„Au fost câțiva ani buni în care, în România, un meci de-ale Simonei Halep se bătea, la audiență, cu un meci de-al naționalei de fotbal. Cred că lucrul ăsta spune suficient de mult pentru performanța pe care a adus-o Simona în tenis și ce a făcut în sportul românesc.

Ea a avut mereu parte de un segment de fani care i-a fost aproape și a susținut-o,” a punctat Remus Achim, în exclusivitate pentru Sport.ro.