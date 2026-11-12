FOTO A venit verdictul Comisiei! Gigi Becali, pedepsit chiar după ce a anunțat control total la FCSB

A venit verdictul Comisiei! Gigi Becali, pedepsit chiar după ce a anunțat control total la FCSB Superliga Gigi Becali, patronul FCSB / Foto: Agerpres
SPORT.RO
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Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a fost sancționat de Comisia de Disciplină și Etică din cadrul FRF.

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Gigi BecaliFCSBFRFComisia de DisciplinaIstvan KovacsDinamo
Din articol

Pe 5 septembrie, după derby-ul pierdut de FCSB contra lui Dinamo (1-2), Nemulțumit de eliminarea lui Andre Duarte din prima repriză, Gigi Becali avea un discurs foarte dur la adresa lui Istvan Kovacs. Omul de afaceri îi recomanda arbitrului "să facă niște controale psihologice" pentru că "s-ar putea să aibă vreo demență".

Gigi Becali, amendat și avertizat de Comisia de Disciplină după declarațiile la adresa lui Istvan Kovacs

După aceste declarații, Comisia Centrală a Arbitrilor l-a reclamat pe Gigi Becali la Comisia de Disciplină și Etică din cadrul FRF, iar decizia a fost anunțată în urma ședinței de miercuri.

Gigi Becali a fost sancționat cu avertisment, dar și cu o amendă de 5.000 de lei. Patronul de la FCSB a fost încadrat la articolul 52.5 din Regulamentul Disciplinar, care face referire la "declarații care sunt de natură să prejudicieze în orice mod imaginea fotbalului cum ar fi, dar fără a se limita la: corectitudinea desfășurării jocurilor de fotbal, cele privind prestația arbitrilor, încălcarea unor prevederi regulamentare, activitatea unor persoane care intră sub incidența prezentului regulament, plata unor sume de bani pentru stimularea partenerilor de competiție sau altele asemenea și care nu sunt dovedite".

Gigi Becali, despre sesizarea CCA: "Mă interesează pe mine de ei? Cine să mă reclame, maimuțoii?"

Recent, Gigi Becali a vorbit despre dosarul aflat pe rol la Comisia de Disciplină, aducând noi acuzații lui Istvan Kovacs.

"Cine să mă reclame pe mine, maimuţoii? Ce dosar? Du-te, bă, cu papagalii. Mă interesează pe mine de ei? Kovacs, după ce că face numai tâmpenii şi numai prostii, mai şi reclamă el.

Vai de capul lui. După ce faci mizeriile pe care le faci, mai şi reclami. Îţi dai seama ce obrăznicie au. Să se ducă la comisii şi la Papa pe care îl vrea el, la şapte comisii. De ce nu greşeşte Kovacs în Champions League?", a spus Gigi Becali, la Prima Sport.

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