Pe 5 septembrie, după derby-ul pierdut de FCSB contra lui Dinamo (1-2), Nemulțumit de eliminarea lui Andre Duarte din prima repriză, Gigi Becali avea un discurs foarte dur la adresa lui Istvan Kovacs. Omul de afaceri îi recomanda arbitrului "să facă niște controale psihologice" pentru că "s-ar putea să aibă vreo demență".

Gigi Becali, amendat și avertizat de Comisia de Disciplină după declarațiile la adresa lui Istvan Kovacs

După aceste declarații, Comisia Centrală a Arbitrilor l-a reclamat pe Gigi Becali la Comisia de Disciplină și Etică din cadrul FRF, iar decizia a fost anunțată în urma ședinței de miercuri.

Gigi Becali a fost sancționat cu avertisment, dar și cu o amendă de 5.000 de lei. Patronul de la FCSB a fost încadrat la articolul 52.5 din Regulamentul Disciplinar, care face referire la "declarații care sunt de natură să prejudicieze în orice mod imaginea fotbalului cum ar fi, dar fără a se limita la: corectitudinea desfășurării jocurilor de fotbal, cele privind prestația arbitrilor, încălcarea unor prevederi regulamentare, activitatea unor persoane care intră sub incidența prezentului regulament, plata unor sume de bani pentru stimularea partenerilor de competiție sau altele asemenea și care nu sunt dovedite".