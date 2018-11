VIOLENTE TERIBILE in Craiova! 9 jandarmi au ajuns la spital dupa o confruntare cu suporterii echipei lui Mititelu

Incidente violente la meciul de liga a treia dintre Cs Universitatea Craiova 2 si FCU Craiova, echipa lui Mititelu.

Zeci de fani ai echipei lui Mititelu au aruncat cu pietre in fortele de ordine, iar 9 jandarmi au ajuns la spital. Conflictul dintre cele doua tabere a continuat si in parcul "Nicolae Romanescu".



Disputa dintre suporteri si jandarmi a inceput inainte de startul propriu zis al meciului. Numerosi fani ai celor de la FCU Craiova au incercat sa intre in stadion desi nu aveau bilete.

In momentul in care acestia au incercat sa intre cu forta pe stadion, organizatorii au cerut ajutorul Jandarmeriei care a intervenit in forta.