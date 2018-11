LIVE POLI IASI - CRAIOVA, ora 21:00! Prima etapa a returului sezonului regulat: oltenii pot urca pe locul 2 daca inving

Poli Iasi - Craiova, ora 21:00, este prima partida a returului sezonului regulat.

Poli Iasi - Craiova, primul meci al etapei a 14-a, poate fi meciul revenirii pentru echipa lui Stoican. Moldovenii au pierdut in ultimele patru etape si au fost eliminati si din Cupa Romaniei.



Craiova, pe de alta parte, a pierdut doar trei meciuri in acest sezon. Oltenii pot urca pe locul 2 in clasament, peste FCSB, in cazul unei victorii in aceasta seara.