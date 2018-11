Craiova vs. Craiova: echipa lui Mititelu intalneste echipa a doua a Craiovei! 3 meciuri de urmarit in weekend

Un derby istoric, in Liga 2, un meci de orgoliu intre cluburile rivale ale Craiovei, in Liga 3, si o reintalnire intre doua foste glorii dinamoviste, in Liga 1.

1. UTA Arad - Universitatea Cluj

Partida, care conteaza pentru etapa a 15-a a Ligii 2, se va desfasura duminica, 4 noiembrie, de la ora 12.00, pe Stadionul "Motorul" din Arad, si va pune fata in fata doua dintre cele mai iubite echipe din Romania, aflate in top 10 national din punct de vedere al numarului de sustinatori. UTA, "Campioana Provinciei", a evoluat timp de 38 de sezoane in Liga 1 (locul 13 in acest clasament) si are in palmares 6 titluri de campioana si doua Cupe ale Romaniei, in timp ce "U" Cluj are la activ 56 de sezoane pe prima scena a fotbalului romanesc (locul 6 in aceasta ierarhie), avand in palmares doar un loc second in Liga 1 si o Cupa a Romaniei, dar o istorie impresionanta de aproape un secol in spate. In acest moment, UTA ocupa locul 8 in Liga 2, in timp ce "U" Cluj se afla pe locul 6, dar ambele au pretentii de promovare si au nevoie de cele 3 puncte, asa ca este o partida in care nu se vor lua prizonieri.

2. CS "U" Craiova II - FC "U" Craiova 1948

Meciul se va desfasura vineri, 2 noiembrie, de la ora 14.00, pe Stadionul "Extensiv" din Craiova. Ultimele si singurele intalniri dintre cele doua echipa au avut loc in sezonul 2013-2014 de Liga 2, cand clubul sprijinit de Primaria Craiova abia se infiintase, iar echipa lui Adrian Mititelu agoniza din punct de vedere financiar si se afla in razboi deschis cu oficialii FRF. A urmat un duel juridic pentru istoria si palmaresul vechii "U" Craiova care a impartit orasul si Oltenia in doua, la fel si galeria alb-albastra. In acest moment, la echipa lui Mititelu evolueaza Madalin Ciuca, Constantin Grecu, Ovidiu Dananae, Mihai Dina si Florin Costea, in timp ce la echipa secunda a CSU joaca cei mai de perspectiva juniori si o parte dintre fotbalistii de la echipa de seniori, care nu prind lotul la meciurile de Liga 1.

3. FC Voluntari - Dinamo

Partida se va desfasura luni, 5 noiembrie, de la ora 21.00, pe Stadionul "Anghel Iordanescu" din Volunari. Desi nu este cea mai importanta intalnire al etapei, aceasta onoare fiind rezervata partidei FCSB - Astra (ocupantele locurilor 2, respectiv 6 din Liga 1), meciul dintre Voluntari si Dinamo este important atat prin nevoia de puncte a celor doua echipe aflate in zona retrogradarii, cat si prin intalnirea dintre Ioan Andone, antrenor-manager la ilfoveni, si Mircea Rednic, noul tehnician al "cainilor". Cei doi au fost colegi atat la Corvinul Hunedoara (locul 3 in 1982), cat si la Dinamo. Ambii au imbracat tricoul lui Dinamo in perioada 1983-1990, cand au cucerit 2 titluri de campioni si 3 Cupe ale Romaniei, atingand semifinalele Cupei Campionilor Europeni (1984) si sferturile de finala (1989) si semifinalele Cupei Cupelor (1990). De asemenea, ambii au facut parte din lotul Romaniei la Euro 1984 si la Campionatul Mondial din 1990. Dupa ce au ales calea antrenoratului, ei au devenit mari rivali, Andone cucerind 3 titluri si 3 Cupe ale Romaniei cu Dinamo si CFR Cluj, in timp ce Rednic si-a trecut si el in palmares 2 titluri si o Cupa cu Dinamo si Rapid. O partida intre doua echipe conduse de antrenori care se cunosc atat de bine si sunt atat de competitivi nu poate sa fie decat foarte interesanta.