Gruparea pregătită de Ianis Zicu are prima șansă pentru a reveni în Liga 1 după ce s-a impus în duelul cu Chindia Târgoviște din manșa tur a barajului de menținere/promovare. Returul se joacă duminică, 29 mai, pe terenul Chindiei.

La finalul partidei, Ianis Zicu a vorbit despre jocul echipei sale și cum a trăit revenirea de la scorul de 0-1.

"O partidă dificilă, jocul a început echilibrat, n-am fost periculoși nici noi, nici ei. În a doua repriză am luat un gol, dar am reușit să revenim, iar lucrul ăsta spune multe despre forța grupului, atitudine, reacție.

Am reușit să câștigăm o primă partidă, dar am făcut doar un prim pas, ne așteaptă o partidă foarte grea duminica viitoare.

Nici noi nu vrem să jucăm pe un astfel de teren sintetic, sperăm să promovăm ca să se pună gazon de la anul. Am jucat pe sintetic multe meciuri și am pierdut, n-a fost niciun atu.

Am câștigat că am avut atitudine și că am jucat, nu că a fost gazonul sintetic.

Eu cred că diferența de valoare nu e mare, ritmul e cel care face diferența. Echipele de Liga 1 joacă meciuri mult mai intense", a declarat Ianis Zicu la finalul partidei.

VIDEO declarații Ianis Zicu, antrenor Concordia Chiajna