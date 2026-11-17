Perioada de transferuri din vara lui 2026 a adus extrem de multe schimbări la FCSB. Jucători importanți precum Florin Tănase, Darius Olaru sau Daniel Bîrligea au plecat de la echipă. Totodată, mai multor fotbaliști le-au expirat contractele.

Fotbalistul alungat de Gigi Becali de la FCSB, titular în echipa națională

Printre cei a căror contract nu a fost reînnoit să numără și Baba Alhassan. Mijlocașul a evoluat preț de doi ani și jumătate la FCSB, timp în care a adunat 110 partide, a înscris două goluri și a livrat cinci pase decisive.

După ce a plecat de la formația roș-albastră, mijlocașul a semnat cu Mardin 1969, formație din eșalonul secund din Turcia. Evoluțiile sale au fost apreciate, astfel că acesta a prins în continuare echipa națională din Uganda.

Mai mult decât atât, Baba Alhassan l-a cucerit iremediabil pe selecționer, acesta fiind titularizat în partida dintre Botswana și Uganda, din preliminariile Cupei Africii pe Națiuni.

Înainte să plece de la FCSB, mijlocașul a fost criticat dur de către Gigi Becali. Omul de afaceri nu era mulțumit de prestațiile lui Baba Alhassan, despre care a declarat că ar fi trebuit să îi schimbe numele în momentul în care a semnat cu echipa sa.

„Baba e bun, dar trebuia să-i schimb numele când a venit. Din babă în… nu știu ce. Păi n-ai văzut, se învârte, se învârte și după aia o pasează în spate. Păi acolo, mijlocașul când prinde mingea o dă în spate doar când e sub presiune. Acolo nu ai voie să pasezi în spate. Trebuia să-i schimb numele din babă în tânără”, spunea patronul roș-albaștrilor despre Baba Alhassan, în stilul caracteristic, înainte de sfârșitul sezonului precedent.