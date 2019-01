"I-am spus ca nu ii poate lua!" Mutarile incercate de Becali in aceasta iarna! Ce transferuri NU a putut sa faca

Iata cei doi jucatori pe care FCSB nu ii mai aduce in aceasta iarna.

In afara celor de la Gaz Metan, Sepsi OSK a fost o alta echipa din Liga 1 de la care FCSB s-a interesat de mai multi jucatori. Fundasul nationalei de tineret, Adrian Rus, si Tandia s-au aflat pe lista lui Becali. Niciunul nu va ajunge insa la echipa aflata pe locul 2 in Liga 1.

"Nu pleaca niciun jucator. S-a scris mult. Orice jucator care a fost dorit de alte echipe, noi nu am incercat sa le marim cota. Ei stiu foarte bine si discut foarte mult cu ei ca vor ajunge jucatori si mai mari decat in acest moment doar prin rezultate. Nu am incercat sa facem cum procedeaza alte echipe.

Tandia a jucat foarte bine si in luna decembrie, cand se vorbea foarte mult despre el. Eu am spus imediat dupa ce a iesit Gigi Becali si a zis ca o sa il ia pe Tandia ca nu il va lua. M-am tinut de cuvant" a spus Eugen Neagoe pentru Fanatik.

Gigi Becali spunea inca din toamna ca este interesat de Adrian Rus, insa prima varianta este Alex Pascanu. Tandia a fost si el o tinta pentru FCSB.