”I-am explicat asta”. Cum l-a convins Răzvan Zăvăleanu pe Iuliu Mureșan să rămână la Dinamo

Administratorul special al lui Dinamo a recunoscut că a vrut să plece, dar a fost întors din drum de Răzvan Zăvăleanu, administratorul judiciar al clubului. Acesta a explicat cum l-a convins pe Iuliu Mureșan să continue în ”Ștefan cel Mare”.

Zăvăleanu spune că Mureșan era gata să plece de la Dinamo după 0-3 cu FCSB

„N-a plecat la propriu, era foarte hotărât după meciul cu FCSB, dar pentru Dinamo, din punct de vedere administrativ, din punct de vedere al procedurii, având în vedere calitatea dânsului de administrator special, cel mai potrivit lucru era să fie acolo.

I-am explicat că am pornit pe un drum și, chiar și în aceste condiții, fără liniște, s-a ajuns la un anumit staff, un anumit nucleu de echipă, o anumită colaborare. Pe de altă parte, schimbarea unui administrator special într-o procedură de insolvență nu este un lucru foarte ușor, se pot întâmpla tot felul de lucruri. Nu aș fi vrut să o luăm de la capăt cu tot felul de discuții cu acționarii”, a spus Răzvan Zăvăleanu, pentru www.sport.ro.

Dinamo are doar 16 puncte în Liga 1. Este tot pe locul 15, chiar dacă a câștigat cu 4-0 meciul cu Gaz Metan, dar diferența față de următoarea clasată, Gaz Metan Mediaș, este acum de șase puncte.

Sunt șanse mari ca medieșenii să piardă încă șase puncte din cauza unei datorii către fostul antrenor al echipei, Mihai Teja, în valoare de 70.000 de euro.

Ultimele meciuri ale lui Dinamo din sezonul regulat:

Rapid - Dinamo

Dinamo - Sepsi

CFR Cluj - Dinamo

Iuliu Mureșan: ”Într-un weekend am plecat și am spus că nu mai vin”

„Am avut gândul de a renunța de mai multe ori și cel care m-a oprit a fost Răzvan Zăvăleanu, dar și suporterii și jucătorii. Eu am fost mereu un altfel de conducător, foarte apropiat, prieten cu jucătorii. Am reușit cu greu să schimbăm starea de spirit și lucrurile care erau rele în vestiar și în afara lui. În sfârșit suntem o echipă cu coeziune foarte mare între jucători, antrenori și conducere și sper să se vadă acest lucru.

Într-un weekend am plecat și am spus că nu mai vin, dar Răzvan Zăvăleanu m-a convins să revin. Eu nu sunt genul care să cedez, dar am zis că poate creez un șoc la echipă. Știam că le trebuie un șoc. Starea de spirit care era când am venit ne-a costat în acest campionat și am putut să schimb acest lucru făcând foarte multe schimbări în lot. Nu am găsit altă soluție mai bună, deși nu am respectat niște principii. Este în dauna omogenității, dar este în folosul coeziunii dintre jucători. Atmosfera s-a schimbat, suntem uniți”, a declarat Iuliu Mureșan.