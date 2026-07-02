GALERIE FOTO Vladislav Blănuță a stat cu rapidiștii după meciul din Austria. Giuleștenii au câștigat amicalul cu Dinamo Kiev

Vladislav Blănuță a stat cu rapidiștii după meciul din Austria. Giuleștenii au câștigat amicalul cu Dinamo Kiev Fotbal intern
SPORT.RO
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Fotbalistul joacă în Ucraina de aproape un an.

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În septembrie 2025, FCU Craiova l-a cedat pe Vladislav Blănuță pentru 2 milioane de euro la Dinamo Kiev. La clubul ucrainean, fotbalistul a bifat doar 11 meciuri și a înscris o singură dată.

Vladislav Blănuță a stat cu rapidiștii după meciul din Austria. Giuleștenii au câștigat amicalul cu Dinamo Kiev

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Foto: Sport.ro

Joi seară, Rapid a învins-o cu 3-1 pe Dinamo Kiev într-un joc de verificare la Bad Wimsbach, pe ”HF-Stadion”. Cele două echipe se află într-un cantonament la Bad Leonfelden, în Austria.

După meciul în care Blănuță a intrat pe parcurs, el a fost surprins îmbrățișându-se cu Daniel Pancu, noul antrenor din Grant, dar și stând de vorbă cu fotbaliștii de la Rapid.

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Dinamo a încercat să îl aducă încă din iarnă, însă transferul nu s-a putut realiza, deoarece regulamentul FIFA nu permite unui fotbalist să evolueze pentru trei cluburi într-un singur sezon.

În această vară, situația s-a schimbat. Deși inițial nu a fost inclus în lotul lui Dinamo Kiev pentru cantonamentul din Austria, Blănuță a fost chemat ulterior și s-a alăturat echipei.

„Depinde mult de poziția clubului Dinamo Kiev. Săptămâna viitoare se va lămuri exact această situație. Atâta timp cât el nu mai face parte din viitorul lui Dinamo Kiev și cei de acolo încearcă să găsească o soluție, mai există o posibilitate de a opera această mutare.

Da, cu siguranță cei de la Dinamo Kiev își doresc bani, mai ales în contextul investiției pe care au făcut-o. Aici e discuția, negocierea, de fapt. Probabil își doresc să nu iasă foarte tare pe minus”, a declarat Andrei Nicolescu la Digi Sport.

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