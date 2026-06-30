Atacantul israelian Shon Weissman s-ar afla pe lista fostei campioane a României, însă, din ultimele informații venite din Israel, se pare că fotbalistul ar putea semna cu un alt club.
Răsturnare de situație! Doar un detaliu îl mai oprește pe jucătorul dorit de FCSB să semneze
Răsturnare de situație în cazul unui fotbalist despre care s-a scris că ar fi pe lista celor de la FCSB.
După o primă ofertă de la Beitar Ierusalim refuzată de Shon Weissman, s-a vehiculat că mutarea a picat definitiv, mai ales că agentul fotbalistului, Boaz Goren, a dezvăluit că atacantul își dorește să își continue cariera în străinătate.
Se pare însă că cei de la Beitar Ierusalim au revenit cu o nouă ofertă. Israelienii i-au propus un contract pe un sezon lui Weissman, cu opțiune de prelungire pentru încă o stagiune, perioadă în care atacantul ar urma să încaseze 300.000 de euro pe an.
Conform Sport5.co.il, negocierile dintre cele două părți continuă, deoarece Shon Weissman și-ar dori un contract mai lung, singurul detaliu care îl împiedică pe atacant să semneze contractul.
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