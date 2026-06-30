Răsturnare de situație! Doar un detaliu îl mai oprește pe jucătorul dorit de FCSB să semneze

Atacantul israelian Shon Weissman s-ar afla pe lista fostei campioane a României, însă, din ultimele informații venite din Israel, se pare că fotbalistul ar putea semna cu un alt club.

Sorana Cîrstea, jackpot la Wimbledon! Câți bani și-a asigurat după ce s-a calificat în turul doi

După o primă ofertă de la Beitar Ierusalim refuzată de Shon Weissman, s-a vehiculat că mutarea a picat definitiv, mai ales că agentul fotbalistului, Boaz Goren, a dezvăluit că atacantul își dorește să își continue cariera în străinătate.

Se pare însă că cei de la Beitar Ierusalim au revenit cu o nouă ofertă. Israelienii i-au propus un contract pe un sezon lui Weissman, cu opțiune de prelungire pentru încă o stagiune, perioadă în care atacantul ar urma să încaseze 300.000 de euro pe an.

Conform Sport5.co.il, negocierile dintre cele două părți continuă, deoarece Shon Weissman și-ar dori un contract mai lung, singurul detaliu care îl împiedică pe atacant să semneze contractul.