A refuzat oferta! Vestea primită de FCSB despre atacantul dorit de Gigi Becali

Selecționerul s-a dezlănțuit după calificarea în 16-imile de la Cupa Mondială: "Astă nu mai e fotbal! Banii vorbesc"

Marea surpriză de la FCSB! Gigi Becali îi dă ultima șansă: „Dacă nu, o să ajungi boschetar”

Istvan Kovacs, pus la zid pentru prestația din meciul în care Messi a scris istorie: ”Ceva ce rar am văzut!”

Pe lista lui Gigi Becali se află și un atacant, iar în ultimele săptămâni s-a vehiculat că ar fi vorba despre israelianul Shon Weissman. Totuși, FCSB nu este singura echipă care îl așteaptă pe Weissman.

Atacantul care sezonul trecut a jucat pentru Blau Weiss Linz este dorit și în Israel, la Beitar Ierusalim. Weissman a refuzat însă să revină în țara sa natală, iar în ultimele zile a negociat cu Dinamo Batumi din Georgia. Gruzinii i-au pus pe masă un contract pe patru sezoane, cu un salariu de 400.000 de euro pe an.

Totuși, nici această ofertă nu a fost pe placul atacantului, iar Sport5.co.il susține că fotbalistul și-a îndreptat acum atenția către o ofertă primită din Portugalia.

Boaz Goren, agentul fotbalistului, a anunțat că în următoarele zile vor fi analizate mai multe propuneri din Europa: ”Există câteva opțiuni din Europa care ar trebui să se clarifice în viitorul apropiat, într-o direcție sau alta, iar el va trebui să ia o decizie”.