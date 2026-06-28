A refuzat oferta! Vestea primită de FCSB despre atacantul dorit de Gigi Becali

A refuzat oferta! Vestea primită de FCSB despre atacantul dorit de Gigi Becali Superliga
SPORT.RO
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FCSB încearcă să își consolideze lotul pentru următorul sezon în care roș-albaștrii vor evolua și în preliminariile Conference League.

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Shon WeissmanGigi Becalidinamo batumiFCSB
Din articol

Până în momentul de față, FCSB a realizat o singură mutare: FCSB l-a transferat pe fundașul lateral Ronny Labonne. 

Shon Weissman a refuzat oferta lui Dinamo Batumi

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Pe lista lui Gigi Becali se află și un atacant, iar în ultimele săptămâni s-a vehiculat că ar fi vorba despre israelianul Shon Weissman. Totuși, FCSB nu este singura echipă care îl așteaptă pe Weissman. 

Atacantul care sezonul trecut a jucat pentru Blau Weiss Linz este dorit și în Israel, la Beitar Ierusalim. Weissman a refuzat însă să revină în țara sa natală, iar în ultimele zile a negociat cu Dinamo Batumi din Georgia. Gruzinii i-au pus pe masă un contract pe patru sezoane, cu un salariu de 400.000 de euro pe an.

Totuși, nici această ofertă nu a fost pe placul atacantului, iar Sport5.co.il susține că fotbalistul și-a îndreptat acum atenția către o ofertă primită din Portugalia. 

Boaz Goren, agentul fotbalistului, a anunțat că în următoarele zile vor fi analizate mai multe propuneri din Europa: ”Există câteva opțiuni din Europa care ar trebui să se clarifice în viitorul apropiat, într-o direcție sau alta, iar el va trebui să ia o decizie”.

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