Până în momentul de față, FCSB a realizat o singură mutare: FCSB l-a transferat pe fundașul lateral Ronny Labonne.
A refuzat oferta! Vestea primită de FCSB despre atacantul dorit de Gigi Becali
FCSB încearcă să își consolideze lotul pentru următorul sezon în care roș-albaștrii vor evolua și în preliminariile Conference League.
Pe lista lui Gigi Becali se află și un atacant, iar în ultimele săptămâni s-a vehiculat că ar fi vorba despre israelianul Shon Weissman. Totuși, FCSB nu este singura echipă care îl așteaptă pe Weissman.
Atacantul care sezonul trecut a jucat pentru Blau Weiss Linz este dorit și în Israel, la Beitar Ierusalim. Weissman a refuzat însă să revină în țara sa natală, iar în ultimele zile a negociat cu Dinamo Batumi din Georgia. Gruzinii i-au pus pe masă un contract pe patru sezoane, cu un salariu de 400.000 de euro pe an.
Totuși, nici această ofertă nu a fost pe placul atacantului, iar Sport5.co.il susține că fotbalistul și-a îndreptat acum atenția către o ofertă primită din Portugalia.
Boaz Goren, agentul fotbalistului, a anunțat că în următoarele zile vor fi analizate mai multe propuneri din Europa: ”Există câteva opțiuni din Europa care ar trebui să se clarifice în viitorul apropiat, într-o direcție sau alta, iar el va trebui să ia o decizie”.
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News