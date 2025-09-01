După ce a picat transferul lui Adrian Rus din cauza neînțelegerilor cu agentul fotbalistului, Gigi Becali, patronul de la FCSB, a transmis că își dorește în continuare să transfere un fundaș central.

Mario Tudose, propus la FCSB

”Fundaș central iau sută la sută. Nu știu, să vorbesc (n.r. despre Bolgado). Cât cere pe el, 4 milioane jumate? (n.r. râde)”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Când a auzit declarația lui Gigi Becali, Daniel Stanciu, oficialul celor de la FC Argeș, i-a propus patronului de la FCSB un fotbalist de la echipa pe care o reprezintă, pe Mario Tudose.

Becali a sugerat mai în glumă, mai în serios că, cel mai probabil, și piteștenii vor să obțină o sumă umflată pentru jucătorul lor, la fel cum Ioan Varga vrea să facă pentru Louis Munteanu.

”Îl dăm noi pe Tudose, și undeer și fundaș central, dar nu pe 4 milioane jumate, mai puțin”, a spus Stanciu.

”Cred că vreți și voi vreun milion (n.r. râde)”, a răspuns finanțatorul de la FCSB. Stanciu a continuat: ”E 50-50 cu Benfica, deci...”.

Totuși, în cele din urmă, Gigi Becali a transmis clar că nu este interesat de jucătorul de la FC Argeș și a mărturisit că își vrea un nume sonor la echipă: ”Trebuie să găsim un fundaș central, dar nu un fundaș central de care n-am auzit, unul care să aibă, totuși...”.

