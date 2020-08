I-a facut cu mana lui Dan Petrescu dupa gol? Dan Nistor, DAT AFARA de Super Dan in 2018! Cum a motivat atunci CFR despartirea

Dan Nistor n-a rezistat la CFR decat o jumatate de sezon.

Adus de la Dinamo in iulie 2017, Nistor s-a intors in Stefan cel Mare dupa doar 5 luni. Folosit in 17 meciuri de Petrescu, Nistor n-a fost multumit si a simtit ca rolul sau nu e suficient de important in cadrul echipei, asa ca a hotarat sa plece.

Mijlocasul de 32 de ani a continuat la Dinamo pana in ianuarie 2020, cand a trecut la Craiova.

"A fost dorit de Dinamo si i-am dat drumul sa se transfere acolo. Daca el nu a acceptat sa lupte pentru postul de titular, ce sa-i facem?", a spus directorul sportiv de la CFR, Bogdan Mara in 2018, cand Nistor a parasit Gruia.

In aceasta seara, Nistor ar putea sa fi marcat cel mai important gol al carierei, chiar contra fostei sale echipe. Fotbalistul a inscris in minutul 10 cu un sut fantastic de la 23 de metri care l-a batut pe Arlauskis. Dupa gol, Nistor a facut in fata camerelor salutul sau deja obisnuit pentru bucuria sa de dupa reusite. De data asta, ar putea sa-l fi salutat militareste in fata televizorului si pe Dan Petrescu, aflat inca in izolare dupa ce s-a tratat de COVID-19.